Verkehr in Potsdam Wo es Stau geben könnte

Ein kleines Geschenk für die Autofahrer in Potsdam: In der neuen Woche soll es keine neue große Baustelle geben. Das geht aus der aktuellen Verkehrsprognose des Rathauses hervor. Dennoch könnte es an einigen Stellen eng werden. Der größte Engpass bleibt rund um das Leipziger Dreieck. Dort steht für unterschiedliche Fahrtrichtungen nur noch jeweils eine Spur zur Verfügung. Der Verkehr der Bundesstraße 2 Richtung Innenstadt wird über den Brauhausberg geführt, stadtauswärts über die Leipziger Straße.

Schon am Dienstag soll die halbseitige Sperrung der Paul-Neumann-Straße im Bereich der Benzstraße beendet sein. Am Mittwoch sollen die Vollsperrungen in der Opolestraße und im Kuckucksruf folgen. Am Freitag sollen die voll gesperrten Straßen Am Jungfernsee, Am Waldfrieden, die Helmholtzstraße und die Rosenstraße wieder freigegeben werden.

Wegen der komplizierten Anlieferung der neuen Straßenbahnen für Potsdam bleibt die stadteinwärtige Anschlussstelle der Nuthestraße im Bereich Wetzlarer und Fritz-Zubeil-Straße bis voraussichtlich Ende März gesperrt. Zu Umfahrung werden die Abfahrten in der Neuendorfer Straße und am Horstweg empfohlen.

Vollständig gesperrt ist weiterhin der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße. Wegen einer Baustelleneinrichtung ist die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben in stadtauswärtige Richtung auf einen Fahrstreifen eingeschränkt.

Wegen der Erneuerung des Gehweges auf der Westseite der Straße An der Alten Zauche muss diese halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine Einbahnstraße in Richtung Magnus-Zeller-Platz geregelt. Die Umleitung erfolgt über Heinrich-Mann-Allee und Horstweg.

Nach einem Brand in der Friedrich-List-Straße an der Brücke über die Nuthe ist noch bis Jahresende der Geh- und Radweg gesperrt und wird auf der Fahrbahn geführt. Dem Autoverkehr steht je Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung.