Verkehr in Potsdam Wo es Stau geben könnte

Immerhin. In der zweiten Woche des neuen Jahres stehen auf Potsdams Hauptstraßen keine neuen Baustellen an. Neu ist lediglich die Vollsperrung der Lennéstraße in der Brandenburger Vorstadt. Dort wird Schmutzwasser-Hausanschluss installiert. Dafür ist die Straße noch bis 26. Januar in Höhe der Hausnummer 65 voll gesperrt, wie das Rathaus mitteilte.

Außerdem ist die Fahrbahn der Neuendorfer Straße wegen des Trinkwasserrohrbruches in der Neujahrsnacht in Höhe Porta eingeengt und der Geh- und Radweg voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden durch eine Lichtsignalanlage auf die gegenüber liegende Straßenseite geführt.

Der größte Engpass bleibt rund um das Leipziger Dreieck. Dort steht für unterschiedliche Fahrtrichtungen nur noch jeweils eine Spur zur Verfügung. Der Verkehr der Bundesstraße 2 Richtung Innenstadt wird über den Brauhausberg geführt, stadtauswärts über die Leipziger Straße.

Wegen der komplizierten Anlieferung der neuen Straßenbahnen für Potsdam bleibt die stadteinwärtige Anschlussstelle der Nuthestraße im Bereich Wetzlarer und Fritz-Zubeil-Straße bis voraussichtlich Ende März gesperrt. Zu Umfahrung werden die Abfahrten in der Neuendorfer Straße und am Horstweg empfohlen.

Vollständig gesperrt ist auch der Kuhfortdamm zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße. Wegen einer Baustelleneinrichtung ist die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben in stadtauswärtige Richtung auf einen Fahrstreifen eingeschränkt. Die Fußwegbrücke über die L40 zum Sterncenter ist für Instandsetzungsarbeiten gesperrt.