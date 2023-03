Verkehr in Potsdam Wo in der nächsten Woche mit Stau zu rechnen ist

Am Dienstag (13. März) ist die Georg-Hermann Allee zwischen Erich-Arendt-Straße und Hans-Paasche-Straße vollständig gesperrt. Grund dafür ist eine Kranaufstellung. Von Dienstag bis Donnerstag (16. März) wird , ebenfalls wegen einer Kranaufstellung, die Charlottenstraße zwischen Am Kanal und Posthofstraße halbseitig gesperrt. Die Auffahrt von der Friedrich-Engels-Straße zur L40, die seit dem 6. März gesperrt ist, soll laut Stadtverwaltung am Freitag (17. März) wieder frei sein. Ebenfalls am Freitag soll die halbseitige Sperrung der Straße Zum Kirchsteigfeld in Höhe des Möbelhauses aufgehoben werden

Einige Baustellen in Potsdam sollen zum Monatsende abgeschlossen werden: Die Einschränkung der Zeppelinstraße auf eine Fahrspur wird am 31. März aufgehoben. Ebenfalls bis Monatsende bestehen bleibt die Vollsperrung auf dem Werderschen Damm zwischen Wildpark und Kuhfortdamm. Eine Umleitung über die Kaiser-Friedrich-Straße ist ausgeschildert. Die halbseitige Sperrung der Potsdamer Straße soll am 24. März aufgehoben werden. Die Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße hingegen bleibt bis Mitte April vollständig gesperrt. (dol)

