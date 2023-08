Verkehr in Potsdam Wo in dieser Woche mit Stau zu rechnen ist

Auf Potsdams Straßen gibt es derzeit eine Reihe von Baustellen. Einige davon sorgen für Behinderungen des Verkehrs.

In der Innenstadt wird die Fahrbahn der Breiten Straße zwischen Wall am Kiez und Dortustraße in Richtung Hauptbahnhof erneuert. Außerdem wird dort an der Regenwasserkanalisation gearbeitet. Die Straße Wall am Kiez ist ab der Zufahrt zur Seerose Richtung Breite Straße voll gesperrt. Die Schopenhauerstraße ist hinter der Zufahrt zum Marktcenter gesperrt. In der Breiten Straße steht nach Rathausangaben für jede Verkehrsrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Es besteht Staugefahr in alle Richtungen. Die Linienbusse werden über den Platz der Einheit umgeleitet. Die Schopenhauerstraße ist zwischen Weinbergstraße und Hegelallee halbseitig gesperrt. In Richtung Luisenplatz wird der Verkehr auf einem Fahrstreifen geführt.

Ebenfalls nur eine Fahrspur stadteinwärts gibt es auf der Brücke über die Bahn zwischen Leipziger Dreieck und Babelsberger Straße. Aufgrund von Leitungsarbeiten ist die Leipziger Straße in Höhe Altstadtblick halbseitig gesperrt. Es steht eine Fahrspur stadteinwärts zur Verfügung. Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße für den Verkehr stadteinwärts freigegeben. Die Straße Brauhausberg ist wegen Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen zwischen Heinrich-Mann-Allee und Finkenweg stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. In der Heinrich-Mann-Allee stadtauswärts ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung.

Wie berichtet wird auch die Fahrbahndecke der Nutheschnellstraße L40 zwischen Wetzlarer Straße und Horstweg erneuert. Für jede Verkehrsrichtung steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Auf- und Abfahrten zum Horstweg sowie der Zubringer von der Friedrich-Engels-Straße sind derzeit gesperrt.

Aufgrund von Leitungsarbeiten ist die Zeppelinstraße stadtauswärts in Höhe Schafgraben sowie zwischen Kastanienallee und der Stormstraße auf eine Fahrspur eingeschränkt. Die Lennéstraße ist von der Einmündung Zeppelinstraße bis Köhlerplatz / Zimmerstraße halbseitig gesperrt.

In der Potsdamer Straße wird zwischen Kirschallee und Schulplatz eine Gasleitung erneuert. Die Fahrspur stadtauswärts ist dafür gesperrt. Die Umleitung in Richtung Bornim und stadtauswärts erfolgt über Kirschallee und Schulplatz. Aufgrund von Leitungsarbeiten ist die Rückertstraße halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt eine mobile Ampel. Die Reiherbergstraße ist zwischen Weinmeisterstraße und Geiselbergstraße gesperrt. Auch in der Gellertstraße regelt eine mobile Ampel den Verkehr wegen einer Baustelle in Höhe der Zufahrt nach Krampnitz.

Aufgrund von Leitungsarbeiten ist die Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße/Ecke Plantagenstraße gesperrt. Der Verkehr wird über Domstraße, Karl-Marx-Straße und Fontanestraße umgeleitet.