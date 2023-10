Verkehr in Potsdam Wo in dieser Woche mit Stau zu rechnen ist

Ferienzeit ist Bauzeit, das gilt auch in den Herbstferien in Potsdam. In dieser Woche beginnen mehrere Straßenbauarbeiten, die zu Beeinträchtigungen für Auto- und Radfahrer führen. So sind in der Breiten Straße punktuelle Sperrungen geplant. In Richtung Hauptbahnhof wird eine Spur auf Höhe des Naturkundemuseums an einem Tag von 9 bis 15 Uhr gesperrt. An welchem Wochentag die Sperrung erfolgt, ist noch unklar. Auch auf Höhe des Landtags wird eine Spur gesperrt, allerdings in der anderen Fahrtrichtung. Die Arbeiten sind am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 15 Uhr angesetzt.

Bereits am Freitag haben die Bauarbeiten an Tramschienen in der Heinrich-Mann-Allee begonnen. Im Bereich der Tram-Abzweigung Richtung Schlaatz wird bis zum 11. November halbseitig gesperrt, pro Fahrtrichtung ist eine Spur befahrbar. In der Kurfürstenstraße wird ab Montag der Straßenbelag erneuert. Zwischen Hebbelstraße und Nauener Tor ist halbseitig gesperrt, in Richtung Innenstadt wird über Behlert- und Alleestraße umgeleitet.

Staugefahr besteht auch in der Zeppelinstraße. Ab Montag wird die Haltestelle Feuerbachstraße erneuert, stadtauswärts ist eine Spur gesperrt. Am Dienstag beginnen Bauarbeiten in der Straße Am Jungfernsee und in der Weinmeisterstraße, es werden Teilstücke gesperrt.