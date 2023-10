Verkehr in Potsdam Wo mit Stau zu rechnen ist

Weil in den Schulferien auf den Straßen etwas weniger Verkehr ist, wird die Zeit für einige Reparaturen genutzt. Dazu kommen bekannte Dauerbrenner. So wird die Anschlussstelle der Nutheschnellstraße an der Wetzlarer Straße stadteinwärts gesperrt. In der Kurfürstenstraße wird die Fahrbahn und der Gehweg erneuert. Der stadteinwärtige Verkehr wird über Behlertstraße und Alleestraße umgeleitet. Staugefahr besteht auch in der Zeppelinstraße. Dort ist stadteinwärts der rechte Fahrstreifen in Höhe Feuerbachstraße gesperrt, stadtauswärts in Höhe Schafgraben und zwischen Kastanienallee und der Stormstraße.

Die Heinrich-Mann-Allee ist im Bereich der Tram-Abzweigung Richtung Schlaatz bis zum 11. November halbseitig gesperrt, pro Fahrtrichtung ist eine Spur befahrbar. Die Straße An der Alten Zauche ist halbseitig gesperrt und Einbahnstraße in Richtung Magnus-Zeller-Platz.

Der Kuhfortdamm ist zwischen dem Bahnübergang und der Reiherbergstraße vollständig gesperrt. Die Potsdamer Straße ist zwischen Schulplatz und Habichtweg halbseitig gesperrt. Für den Verkehr stehen je Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Außerdem ist die Kreuzung Schulplatz / Potsdamer Straße gesperrt.