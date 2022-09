Verkehr in Potsdam Wo nächste Woche Stau droht

Nur wenige Neuigkeiten hat die Stadtverwaltung in dieser Woche in puncto Staustellen mitzuteilen – die Lage bleibt ähnlich wie in den vergangenen Tagen. Vor Staugefahr wird unter anderem Am Neuen Palais gewarnt. Die Straße bleibt mit der Kaiser-Friedrich-Straße die Umleitungsstrecke für die Vollsperrung am Werderschen Damm. Verkehrsbehinderungen sind auch wieder auf der Nutheschnellstraße möglich – nämlich in Höhe des Sterncenters stadtauswärts. Grund sind halbseitige Sperrungen und veränderte Verkehrsführungen.

Schwierig bleibt es am Leipziger Dreieck: Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht je nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung – Staugefahr. Mit Behinderungen muss auch auf den Umleitungsstrecken gerechnet werden, die für die gesperrte Behlertstraße eingerichtet sind, vor allem die Berliner Straße stadteinwärts ist betroffen.

Eine weitere Baustelle betrifft die Friedrich-Engels-Straße unter der Nuthestraße, die halbseitig gesperrt ist – und von einer mobilen Ampel geregelt wird. Wegen Tiefbauarbeiten bleibt in Babelsberg die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Concordiaweg und Pasteurstraße nur in Richtung Rathaus Babelsberg befahrbar, eine Umleitung ist ausgewiesen. Ferner kommt es zu Einschränkungen für Fußgänger.

Neue Baustelle im Potsdamer Norden

Erhalten bleiben auch die Behinderungen rund um die Rudolf-Breitscheid- und Paul-Neumann-Straße. Unter anderem sind die Knotenpunkte zur Plantagen- und zur Benzstraße gesperrt.

Eine neue Baustelle gibt es bei Fahrland: Dort muss wegen Leitungsarbeiten die Ketziner Straße an der Zufahrt zum Kasernengelände Krampnitz halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Zur Startseite