Verkehrserziehung oder drei Millionen Löcher am laufenden Meter

Machen Sie Power-Walking? Oder sind Sie entspannter Jogger? Dann wissen Sie, wie schnell etwa zehn Kilometer pro Stunde sind. Das ist künftig die Höchstgeschwindigkeit im letzten Zipfel der Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße, weil der Straßenbelag hinüber ist und Tempo 30 nicht reicht, um den Verfall aufzuhalten. Das Bröseln schreitet voran, für Potsdam nichts Ungewöhnliches, aber jetzt ist offenbar in der Stadtverwaltung jemand aufgewacht oder hat sich beim Vorortbesuch ein Loch in die Ölwanne gerissen und deshalb wird mit der Maßnahme Schrittgeschwindigkeit hart durchgegriffen.

Man könnte die Straße auch grundlegend sanieren, aber das kostet 3,3 Millionen, und die hat keiner. Einst waren für den Uferweg gleich um die Ecke drei herrliche Millionen eingeplant, und da der Weg jetzt – erstmal – doch nicht kommt, hätten die sich für die Straße gut gemacht. Aber wer weiß, ob es die Millionen wirklich gab. Oder ob sie längst sonstwo ausgegeben sind.

Deshalb brauchen wir auch das Tempolimit: Demnächst wird alles geblitzt, was hier vorbeikreucht und fleucht, vor allem die Berliner, die diese Zeitung nicht lesen und völlig ahnungslos aus dem gepflegten West-Berlin in Babelsberg einfallen. Übrigens in 250 Meter Luftlinie Entfernung von der Kohlhas-Eiche, die an Kleists berühmte Novelle „Michael Kohlhaas“ erinnern soll. Jene Wegelagerei-Geschichte, die sehr übel ausging.

Wenn diese neue Verkehrserziehungsmaßnahme nicht funktioniert, wird’s auch übel, dann wird die Straße nämlich komplett dicht gemacht. Das gab es hier schon mal: Die letzte Sperrung an dieser Stelle dauerte 28 Jahre.

Aber nicht verzweifeln, ob zehn KaEmHa oder Ende Gelände: Alternativ können Sie über den gut gepflegten Königsweg nach Kohlhasenbrück brettern oder die Anwohner in der Stubenrauchstraße ärgern. Die haben jetzt wirklich das große Los gezogen.

Die Kolumne Pyanissimo erscheint jeden zweiten Dienstag und kommentiert das Potsdamer Stadtgeschehen.