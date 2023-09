Verkehrsunfall am Potsdamer Hauptbahnhof Drei Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Am Potsdamer Hauptbahnhof hat sich am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Potsdamer Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst X mitteilte, sollen drei Personen verletzt worden sein. Sie seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Zum genauen Unfallgeschehen konnte die Feuerwehr auf PNN-Anfrage keine Angaben machen; die Polizei verwies auf Anfrage auf den laufenden Einsatz vor Ort.

Laut Feuerwehr hat der Unfall sich am Hauptbahnhof an der Babelsberger Straße ereignet. Es sei mutmaßlich ein Auto mit Fußgängern kollidiert. Die Feuerwehr sei mit drei Rettungswagen und drei Notärzten vor Ort im Einsatz gewesen und habe die Patienten versorgt. Nunmehr habe sie die Unfallstelle an die Polizei übergeben.