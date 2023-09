Verletzte bei Unfällen in Potsdam Mädchen fiel auf die Breite Straße – und wurde angefahren

Die Potsdamer Polizei hat am Sonntag mehrere Unfälle gemeldet. Der folgenreichste Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 15 Uhr in der Breiten Straße. Dort war ein sechs Jahre altes Mädchen mit ihrer Mutter mit dem Fahrrad unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam das Mädchen vom Radweg ab und stürzte auf die Fahrbahn – und wurde dort von einem Kia erfasst, den eine 43 Jahre alte Frau fuhr. Das Mädchen wurde laut Polizei schwer verletzt, aber nicht lebensbedrohlich.

Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Dorothea-Schneider-Straße im Kirchsteigfeld, dort rammte am Samstagabend ein VW zwei parkende Autos – und fuhr davon. Das allerdings sah ein Zeuge und alarmierte die Polizei. Beamte trafen den 34 Jahren Halter in seiner Wohnung an, er war betrunken und verweigerte einen Atemalkoholtest. In der Folge reagierte der Mann laut Polizei aggressiv und schlug mit einer Gürtelschnalle um sich. Dabei wurde ein 37 Jahre alter Polizist leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun ermittelt, vor Ort noch wurde ihm der Führerschein entzogen.

Bereits am Freitagnachmittag musste die Polizei wegen eines Unfalls auf der Nuthestraße ausrücken. Dort war ein 64 Jahre alter Mann auf zwei weitere Autos aufgefahren, die im stockenden Verkehr standen. Auch dieser Fahrer stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein abgeben.