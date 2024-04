Versehentlich aufs Gaspedal getreten Auto bricht durch Schranke in Potsdamer Tiefgarage – Frau leicht verletzt

Eine 84 Jahre alte Beifahrerin ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall in der Tiefgarage des Potsdamer Hauptbahnhofs leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 86-jährige Fahrer bei der Einfahrt in das Parkhaus versehentlich mit dem Fuß aufs Gaspedal geraten. Daraufhin durchbrach er mit seinem Wagen die Schranke am Ticketautomaten.

Das Auto krachte gegen drei geparkte Fahrzeuge, die dann noch auf zwei weitere geparkte Autos geschoben wurden. Der Fahrer blieb unverletzt. Rettungskräfte brachten die 84-Jährige in ein Krankenhaus. Das Auto des 86-Jährigen und ein weiterer Wagen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. An den sechs Fahrzeugen und dem Parkhaus entstand ein Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.