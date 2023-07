Versuchter Einbruch in Eiche Potsdamer Polizei fasst zwei Verdächtige

Nach einem Einbruchsversuch hat die Polizei im Potsdamer Ortsteil Eiche in der Nacht zu Dienstag zwei Verdächtige gefasst. Die beiden Kriminellen hatten versucht, in einen Laden einzudringen. Ein Zeuge hatte eine klirrende Fensterscheibe gehört und bemerkt, wie zwei Männer die Flucht ergriffen. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Nach Angaben der Polizeidirektion West wollten die Verdächtigen wohl durch eine beschädigte Scheibe in die Verkaufsstelle einsteigen. Den Angaben zufolge hielt sich aber niemand in dem Laden auf. Daraufhin suchten die Einsatzkräfte die Umgebung ab – und nahmen ein Auto mit einem Kennzeichen aus einem anderen Bundesland ins Visier, das plötzlich losfahren wollte.

Am Steuer saß einer der Verdächtigen, wie sich bei einer Kontrolle des Wagens herausstellte. Zudem befanden sich in dem Wagen des 33-Jährigen mehrere andere Nummernschilder und Drogen. Sein mutmaßlicher Komplize wurde in der Nähe aufgegriffen. Auf den 21-Jährigen passte die Personenbeschreibung des Zeugen. Gegen beide Männer wurden Anzeigen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Die Nummernschilder im Auto und die Drogen wurden sichergestellt.