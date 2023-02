Versuchter Einbruch in Groß Glienicke Kamera sendet Bilder aufs Handy der Hausbesitzerin

Dank moderner Technik ist am Mittwochabend ein Einbruch in ein Haus in Groß Glienicke verhindert worden. Als drei unbekannte Täter sich auf das Grundstück schlichen, sendete eine Überwachungskamera Livebilder des Vorfalls auf das Smartphone der Eigentümerin. Die Potsdamerin konnte daher die Polizei alarmieren, obwohl sie gar nicht zu Hause war.

Die Beamten eilten zu dem Grundstück und bemerkten dort drei Personen, die die Flucht ergriffen. Eine Fahndung wurde unverzüglich eingeleitet – auch ein Fährtenhund und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. In der Nähe des Tatorts stellten die Einsatzkräfte zwei verdächtige Fahrzeuge fest, in denen auch typische Einbruchswerkzeuge gefunden wurden.

Die Polizei stufte die drei Männer, die sich in den Fahrzeugen befanden, daher als Verdächtige ein und nahm sie in Polizeigewahrsam. Der Verdacht gegen die zwei 46-Jährigen und einen 40-Jährigen erhärtete sich nach einem Abgleich mit den Kamerabildern und im Zuge der Ermittlungen aber nicht.

Allerdings kamen in der Nacht zu Donnerstag nur zwei Männer wieder auf freien Fuß. Denn wie sich herausstellte, lag gegen den dritten Mann ein Haftbefehl vor. Wer in das Haus in Groß Glienicke einbrechen wollte, ist noch unklar. Die Täter wurden noch nicht gefasst. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zur Startseite