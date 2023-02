Verzögerungen an mehreren Standorten Bauvorhaben bei Potsdams Polizei kommen deutlich später

Mehrere wichtige Sanierungs- und Erweiterungsprojekte für Standorte der Polizei in Potsdam werden deutlich später fertig als bisher gedacht. Das geht aus zwei Antworten des brandenburgischen Innenministeriums auf Kleine Anfragen des Potsdamer SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Adler hervor, eine von 2021 und eine von 2023. Der zuständige Landesbetrieb Bauen (BLB) verweist als Begründung unter anderem auf die schwierigen Rahmenbedingungen in der Baubranche, wie eine Sprecherin auf PNN-Anfrage erklärte.

Betroffen ist im Wesentlichen der Standort in der Henning-von-Tresckow-Straße. Dort in der Innenstadt hatte das Ministerium vor zwei Jahren beispielsweise die Sanierung des Hauses A noch bis Ende 2025 angekündigt. Nun wird kein Datum mehr genannt.

Stattdessen heißt es zum Arbeitsstand, derzeit werde die Gebäudesubstanz untersucht, wobei auch „umfangreiche Belange des Denkmalschutzes“ abzustimmen seien, „die zeitliche Verzögerungen implementieren“. Erst mit den Ergebnissen könnten die Vorplanungen des BLB überhaupt finalisiert werden. Daran hänge auch die eigentlich schon für Ende 2021 geplante Errichtung eines Gewahrsamscontainers. Zumindest stellt man aber für das laufende Jahr eine eigentlich schon 2022 geplante weitere Fluchttreppe an dem Standort in Aussicht.

Baubeginn in Eiche Mitte 2025

Etwas besser sieht es in Eiche an der Kaiser-Friedrich-Straße aus. Hier waren zum Beispiel ab 2026 Neubauten zur Entlastung des Standorts angekündigt, unter anderem mit Arbeits- und Übungsräumen für das Landespolizeiorchester sowie mit Platz für Teile des Landeskriminalamts.

Nun hat das Ministerium unter Berufung auf den BLB konkrete Termine bekannt gegeben: Sofern keine unvorhergesehenen Verzögerungen im Projektablauf auftreten, sei mit einem Baubeginn Mitte 2025 und mit einer Fertigstellung im Laufe des Jahres 2027 zu rechnen.

Doch auch in Eiche gibt es Verzögerungen. So hatte das Ministerium die Sanierung der dortigen Polizei-Kantine für Ende 2023 in Aussicht gestellt. Nun geht der BLB von einem Baubeginn Mitte 2025 aus – bis Ende 2027.

Es ist keine Seltenheit, dass es eine geringe bis keine Beteiligung von Firmen an Ausschreibungen des Landes gibt, sodass diese wiederholt werden müssen. Eine Sprecherin des Landesbetriebs Bauen (BLB) über die Verzögerungen

Allerdings sagte die BLB-Sprecherin, die Verzögerungen in Eiche hätten ihre Ursache in Umplanungen des Nutzers, also letztlich der Polizei vor Ort. Das führe dazu, dass die Planungen für den Neubau in Eiche erst im vierten Quartal 2023 starten könnten. Zugleich würden aber auch Sanierungsarbeiten an den Bestandsbauten vor Ort unmittelbar von der Fertigstellung des Neubaus abhängen.

Dazu kämen die generellen Schwierigkeiten in der Baubranche – also Lieferengpässe, Materialverknappung und in diesem Zusammenhang stehende Baustoffpreiserhöhungen. „Es ist keine Seltenheit, dass es eine geringe bis keine Beteiligung von Firmen an Ausschreibungen des Landes gibt, sodass diese wiederholt werden müssen.“ Ferner liege der Kostenanstieg bei rund 30 Prozent im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie.

Verzögerungen auch in der Pirschheide

Verzögerungen gibt es aber auch an anderer Stelle, nämlich im Potsdamer Westen. Dort sind am Standort in der Pirschheide sowohl Teile des Zentraldienstes der Polizei als auch die Wasserschutzpolizei verortet. Hier hatte das Ministerium einen Neubau bis Ende 2025 in Aussicht gestellt. Nun heißt es dazu, fertig sei inzwischen eine Machbarkeitsstudie „bezüglich des neuen Unterbringungsvorhabens am Standort Pirschheide, einschließlich Variantendarstellung“. Eine Visualisierung liege aber noch nicht vor, hieß es vom BLB.

Der Abgeordnete Adler, selbst Kriminalbeamter, zeigte sich enttäuscht über die Verzögerungen. Gegenüber den PNN nahm er besonders das CDU-geführte Ministerium für Inneres und Kommunales in die Pflicht, also den Dienstherrn der Polizei. Das Ministerium müsse für Bauleistungen verbindliche Bedarfsziele formulieren. Die von dem Ministerium „wiederholt auftretenden Wünsche zu Umplanungen oder Veränderungen in einzelnen Bauprojekten verzögern geplante zeitnahe Ausführungen unverhältnismäßig“, sagte Adler. Beim BLB wiederum wolle man über die Landespolitik für eine Personalaufstockung sorgen, erklärte der SPD-Abgeordnete.

Zur Startseite