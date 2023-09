Viel zu wenig Räume Grundschule am Kirchsteigfeld drängt auf Erweiterung

Die Grundschule am Kirchsteigfeld hat einmal mehr zusätzliche Räume gefordert. Beim Unterricht komme man inzwischen an Kapazitätsgrenzen, sagte Schulleiterin Heike Mülhens am Dienstagabend im Bildungsausschuss - der auch vor Ort tagte. Vor allem benötige man Räume für Teilungsunterricht oder auch als Rückzugsmöglichkeiten für Schüler mit besonderen Bedarfen, machte sie deutlich.