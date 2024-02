„Viele zucken zusammen, wenn sie ein lautes Geräusch hören“ Wie der Krieg das Leben in Potsdams ukrainischer Partnerstadt verändert hat

Wenn Sie an das Iwano-Frankiwsk vor dem Ukraine-Krieg denken und an das Iwano-Frankiwsk zwei Jahre später – was ist der größte Unterschied, wenn sie durch die Stadt gehen?

Rein äußerlich betrachtet gibt es gar keinen so großen Unterschied, die größten Veränderungen sind unsichtbar und in jedem einzelnen Menschen verborgen. Man bekommt es mit, wenn Leute in der Öffentlichkeit plötzlich zusammenzucken, weil sie irgendein lautes Geräusch hören. Es können die Geräusche irgendwelcher Maschinen sein: Wenn zum Beispiel im Café eine Kaffeemaschine losgeht, klingt das zu Beginn fast wie eine Sirene.