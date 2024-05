Volkspark Potsdam Zwei neue Beachvolleyball-Felder eröffnet

Im Potsdamer Volkspark sind am Dienstag zwei neue Beachvolleyball-Felder eingeweiht worden. Die Plätze befinden sich gegenüber der Kreuzung von Erich-Mendelsohn-Allee und Erwin-Barth-Straße. Sie ergänzen die bereits bestehenden Plätze, die im vergangenen Jahr in Betrieb genommen wurden. Diese seien sehr gut ausgelastet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Insgesamt gibt es damit fünf Beachvolleyball-Felder und ein Beach-Soccer-Feld im Volkspark, dafür veranschlagt der Sanierungsträger der Pro Potsdam Kosten in Höhe von 263.000 Euro.

Die Plätze können in Kooperation mit dem Potsdamer Volleyballverein VC 91 kostenlos reserviert werden, sie sind mit dem Volkspark-Eintritt zugänglich. Auf den Feldern dürfen auch bis zu vier Wettkämpfe pro Jahr ausgetragen werden. „Damit Wettkämpfe ausgetragen werden können, haben wir uns als Landeshauptstadt an der Finanzierung von wettkampftauglichem Material beteiligt“, sagte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) laut Mitteilung.

Auf X, früher Twitter, lobten auch verschiedene Stadtverordnete das Projekt. „Ein schöner Erfolg für die Potsdamer Sportfamilie“, schrieb Matthias Finken (CDU). Nun könne auch die German Beach Tour nach Potsdam kommen, kommentierte Sascha Krämer (Linke).