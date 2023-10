Volkstrauertag Gedenken am Bassinplatz wieder geplant

Zum diesjährigen Volkstrauertag am 19. November plant die Stadt neben der zentralen Gedenkveranstaltungen im Potsdam-Museum Kranzniederlegungen sowohl am Neuen Friedhof als auch am Sowjetischen Ehrenfriedhof am Bassinplatz. Das teilte Stadtsprecherin Juliane Grimm-von Wedemeyer auf PNN-Anfrage mit.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt unter dem Eindruck des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auf eine Kranzniederlegung am Bassinplatz verzichtet und nur im Potsdam Museum sowie am Neuen Friedhof an die Opfer der Weltkriege gedacht.

Für die Rückkehr zum Bassinplatz hatte zuletzt die Fraktion „Mitten in Potsdam“ geworben. Der Krieg gegen die Ukraine sei kein Grund dafür, das Gedenken am sowjetischen Ehrenmal nicht mehr stattfinden zu lassen, erklärte die Fraktion in einem Antrag an die Stadtverordnetenversammlung. Dort lägen nicht nur russische Soldaten, sondern auch Armenier, Georgier, Kirgisen, Balten, Weißrussen oder Ukrainer begraben.

„Diese haben sich alle gleichermaßen im Krieg und um den Sieg über die Hitlerbarbarei verdient gemacht“, sagt die Fraktion. Sie regt an, in diesem Jahr eine Vertreterin oder einen Vertreter aus der Ukraine, Estland oder Armenien einzuladen. (jaha)