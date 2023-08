Vom Beet bis zum Gemeinschaftsgarten Gartenprojekte in Potsdam zum Mitmachen

Nicht jeder Gartenfreund hat das Glück, selbst einen Garten vor dem Zuhause zu haben. Gute Alternativen bieten zahlreiche Gartenprojekte in Potsdam. Das Angebot ist breit gefächert: Ob Mithelfen im Gemeinschaftsgarten oder das Übernehmen einer Patenschaft für ein eigenes, individuelles Beet. Die PNN stellen ausgewählte Projekte aus der Landeshauptstadt vor.

Lebendige Oase in Bornstedt

6000 Quadratmeter Wildwiese, Beete und dazu eine Feuerstelle für gesellige Abende: Auf der Habichtwiese am Rande von Bornstedt hat der Verein Stadtrandelfen einen Raum geschaffen, um gemeinsam Natur zu erleben. „Wir gärtnern, quatschen und feiern zusammen“, sagt „Stadtrandelfe“ Tamara Ritter. Ab und zu komme man abends mit Musik am Lagerfeuer oder zum gemeinsamen Brunch zusammen.

Tamara Ritter, Leon Kapfer, Sven Dienemann und Frank Hübner (v.l.) vom Verein Stadtrandelfen © Andreas Klaer

Gegärtnert wird jeden Donnerstagnachmittag. Eine Anmeldung oder Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Was Ritter an der Habichtwiese besonders zu schätzen weiß: „Jeder Tag auf der Habichtwiese ist anders, es gibt in der Natur immer etwas Neues zu entdecken“, sagt sie.

Einfach mitgärtnern in Drewitz

Wer Gärtnern liebt, sich aber ungern verpflichten will, ist bei der Wendeschleife genau richtig: Immer mittwochs ab 16.30 findet hier ein offenes Gärtnern statt. „Wer mitmachen will, kann einfach vorbeikommen – es gibt immer etwas Beikraut zu zupfen“, sagt Francie Großhennig, die das Projekt leitet. Sonnenblumen, Kohlrabi und Spitzkohl wachsen hier in den liebevoll gepflegten Beeten, auch einige Tomatensträucher.

Umweltlotsin Francie Großhennig und ihr Hund Elfi vor dem Nachbarschaftsgarten Wendeschleife in Potsdam-Drewitz © Dominik Lenze

Der Garten steht, wie der Name sagt, auf einer ehemaligen Straßenbahn-Wendeschleife, an der Ecke Konrad-Wolf-Allee/Slatan-Dudow-Straße. Wer nicht nur mitgärtnern, sondern sein eigenes Beet pflegen will, kann auch Pate für ein Hochbeet werden. Auch hier ist die Devise: „Einfach vorbeikommen und fragen“, so Großhennig.

Die individuelle Lösung

Manche Potsdamer haben das Glück, selbst im Stadtzentrum ein klein wenig Grün vor der Haustür zu haben – und sei es nur ein schmaler Grünstreifen. Solche ungenutzten Flächen vermittelt das Projekt Bürgerbeete. „Ich hatte immer schon einen grünen Daumen und wollte einfach etwas Leben in die Stadt bringen“, sagt Joseph Ribbe, der das Projekt vor etwa drei Jahren gestartet hat. Aktuell sind in Potsdam über 30 Bürgerbeete vermittelt. Für das Projekt arbeitet Ribbe mit der Bürgerstiftung Potsdam zusammen. Mehr Infos gibt es auf der Website www.buerger-beete.de.

Alle, für die Gärtnern Team-Work bedeutet, sind bei der Gartengruppe im Freiland genau richtig: In dem Gemeinschaftsgarten an dem soziokulturellen Zentrum liegt der Fokus liegt auf den geteilten „Allmendebeeten“. Das Mitgärtnern ist kostenfrei, wer Interesse hat, kann sich per Mail an mitgaertnern@freiland-potsdam.de melden. Saatgut und Pflanzen muss man selbst mitbringen, Wasser und Werkzeuge stellt das Freiland.

Ein Bio-Bauernhof am Stadtrand

Ein Erntekorb des Solawi-Projekts Bauerei Grube © Andreas Klaer

Im entlegenen Stadtteil Grube befindet sich ein besonderes Gartenprojekt, die Bauerei Grube. Wobei, Gartenprojekt vielleicht etwas untertrieben ist: Der Verein bewirtschaftet einen Bio-Bauernhof und rund 13 Hektar Land.

Die Bauerei ist ein solidarisches Landwirtschafts-Projekt (SoLaWi). Das bedeutet: Vereinsmitglieder bewirtschaften gemeinsam die Liegenschaft, die Ernte wird unter Haushalten verteilt, die sich der Solawi angeschlossen haben. Für wenig Geld kommt man so an Bio-Gemüse aus der Region. Weitere Infos gibt es auf unter www.bauerei-grube.de.

An den Ufern des Heiligen Sees, direkt beim Treffpunkt Freizeit, lockt der Seegarten vor allen Dingen Familien: Etwa die Hälfte der Gärtner hier sind Kinder. „Das Angebot wird von Familien aus der Nachbarschaft wahrgenommen, die zu Hause keinen eigenen Garten haben“, erklärt Uwe Rühling vom Treffpunkt Freizeit. Ideen zur weiteren Gartengestaltung sind willkommen: Zuletzt haben zwei Gartenfreunde begonnen zu imkern und stellen jetzt eigenen Honig im Seegarten her. Interessierte können sich beim Treffpunkt Freizeit melden, zum Beispiel per Mail an info@treffpunktfreizeit.de.