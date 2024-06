Von Autofahrer übersehen Radfahrerin in Potsdam angefahren und verletzt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagnachmittag in der Nähe des Potsdamer Hauptbahnhofs von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Den Angaben vom Freitag zufolge hatte der Autofahrer die sich hinter ihm nähernde 24-Jährige nicht beachtet, als er in der Leipziger Straße in eine Tiefgarageneinfahrt einfahren wollte.

Die Radfahrerin wurde nach dem Zusammenstoß vor Ort durch Rettungskräfte behandelt. Sie trug einen Helm und erlitt daher keine schweren Verletzungen.