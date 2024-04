Von der Straße abgekommen Betrunkener fährt in Potsdam gegen Straßenlaterne

Ein Betrunkener ist am Freitagabend in Potsdam mit seinem Auto gegen eine Straßenlaterne gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 32-Jährige in der Jägervorstadt zu schnell unterwegs, als er von der Jägerallee nach links auf die Pappelallee abbog. Dabei kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab. Nachdem er gegen die Laterne gefahren war, flüchtete er vom Unfallort.

Dank Zeugenaussagen stellte die Polizei den Mann aber wenig später. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Einsatzkräfte, dass der Fahrer betrunken war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 32-Jährigen wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.