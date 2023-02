Von hinten aufgefahren Erneut Radfahrerin von Autofahrer in Potsdam angefahren

Eine Radfahrerin ist am Sonnabend in Babelsberg von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag war die 59-Jährige gegen 11.50 Uhr auf der Stahnsdorfer Straße unterwegs, als ihr ein 35 Jahre alter Autofahrer auf Höhe der Bernhard-Beyer-Straße von hinten auffuhr. Die Frau stürzte und erlitt dabei Verletzungen am Arm und Bein. Die Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Erst am Freitag wurde wie berichtet eine 33-jährige Radfahrerin im Wohngebiet Am Stern leicht verletzt, weil ein Autofahrer sie beim Abbiegen übersehen hatte. Laut Statistik verunglückt in der Landeshauptstadt durchschnittlich jeden Tag ein Radfahrer.

