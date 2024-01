Von Hundehaltung bis Tschechisch Potsdamer Volkshochschule stellt neues Programm vor

Wer die guten Vorsätze für dieses Jahr noch nicht ganz vergessen hat, bekommt mit dem neuen Programm der Volkshochschule im Bildungsforum (VHS) weitere Anregungen. Ob ganze Kurse oder einzelne Vorträge: Die Themen sind so vielfältig, dass für jeden etwas dabei sein dürfte.

Der Nachwuchs wird in der „Jungen VHS“ auf das spätere Leben vorbereitet, etwa mit einem Angebot zur Vorbereitung auf den Babysitter-Job oder einem Informationsabend zur Geldanlage. Wer es noch spektakulärer mag, kann einen Workshop über Berufe beim Film absolvieren. Und da das Berufsleben nicht nur Sonnenseiten hat, gibt es auch ein Angebot zum Thema Konflikte in Praktikum, Ausbildung oder Studium. Wer sich auch außerhalb der Schule auf seine MSA-Prüfung in Mathematik oder Englisch vorbereiten oder in Französisch oder Spanisch besser werden will, findet an der Jungen VHS ebenfalls Unterstützung.

Zur beruflichen Weiterbildung werden Kurse angeboten, die auch als Bildungsurlaub anerkannt werden können. In der Regel haben Arbeitnehmer einen Anspruch von zehn Tagen Freistellung innerhalb von zwei Jahren, wenn sie in Vollzeit beschäftigt sind. Neu im Programm der VHS sind Kurse zur Anerkennung eines ausländischen Hochschulabschlusses oder zur beruflichen Neuorientierung.

Für die Anwendung auch außerhalb der Arbeit eignen sich Sprachkurse. An der VHS können 14 Fremdsprachen gelernt werden – auch nicht so verbreitete wie Tschechisch oder Dänisch. Wer sich auf eine Sprachprüfung mit einem anerkannten Zertifikat konzentrieren will, kann sich zum Beispiel in Spanisch, Polnisch oder Englisch weiterbilden. Geprüft werden die Erfolge dann ebenfalls in der VHS.

Doch nicht nur die Arbeitswelt ist Thema in den Kursen und Vorträgen: Kreative können Mal-, Zeichen- oder Fotokurse belegen, Vorträgen über Künstler und Kunst lauschen oder bei einer kreativen Reise künstlerisch experimentieren. Frei wird der Kopf sicherlich auch beim Jonglier-Workshop – oder bei Vorträgen über mentale Gelassenheit oder für Hundehalter.

Wissen lässt sich auch zu den Themen Umwelt, Politik, Geschichte, Film und Medien, Familie, Verbraucherfragen oder Finanzen tanken.

In der neuen Reihe „Forum VHS“ stehen kommunale Fachleute für Gespräche zur Verfügung. Sie bieten den Austausch über Themen wie Klima, Verkehr, Energie oder Wohnen an.