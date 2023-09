Von Wohnungssuche bis Selbsthilfe Potsdam plant Apps für ein leichteres Leben

Ein freies W-Lan an ausgewählten Stellen der Stadt, eine Internetseite für einfachere Wohnungssuche oder eine Online-Plattform zum Mieten und Leihen von Partyräumen, Lastenrädern oder Veranstaltungstechnik – in den kommenden Jahren sollen die Potsdamer nach und nach die Vorteile der Digitalisierung spüren können. Die entsprechende „Smart City“-Strategie dafür hat die im Rathaus zuständige Arbeitsgruppe am Dienstag vor Journalisten präsentiert.