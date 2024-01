Vor der Kommunalwahl Potsdams Grüne wählen Kandidaten – und setzen sich für mehr Tempo 30 ein

Die Potsdamer Grünen haben ihre Kandidaten gewählt, mit denen sie bei der Kommunalwahl im Juni mindestens zehn Sitze in der Stadtverordnetenversammlung wieder besetzen wollen. Dieses Ziel hat der Grünen-Kreisvorsitzende Jonas Höhne bei einem Parteitag am Samstag ausgegeben. In der Mensa der Leonardo-da-Vinci-Schule wählten rund 60 Parteimitglieder für die sechs Potsdamer Wahlkreise jeweils eine Spitzenkandidatin und an zweiter Stelle jeweils einen Mann. „Das haben wir in der Partei so im Vorfeld festgelegt“, sagte Höhne.