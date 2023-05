Vor Unterkunft in Bornim Betrunkener geht auf Polizisten los

Ein Betrunkener hat am späten Sonntagabend versucht, einem Potsdamer Polizisten eine Kopfnuss zu verpassen. Der alkoholisierte 34-Jährige hatte sich im Stadtteil Bornim trotz Hausverbots am Obdachlosenwohnheim am Lerchensteig aufgehalten. Deswegen rückte die Polizei an.

Weil der Mann die Beamten aggressiv anging, wurde er nach Angaben der Polizeidirekton West unter Kontrolle gebracht und in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Gegen den polizeibekannten 34-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen – unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.