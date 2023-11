Vor Verschrottung bewahrt Wie die alte Sternfassade der Fachhochschule von Potsdam nach Trebus kam

Für viele Potsdamerinnen und Potsdamern ist die Erinnerung an die Fachhochschule (FH) am Alten Markt nach wie vor lebendig: Die markante Sternfassade war für viele Jahrzehnte ein prägendes Ornament der Innenstadt. Heute hängen kleine Teile davon an verschiedenen Stellen in der Stadt verstreut, als großes Ganzes ist die Wandverkleidung nirgends mehr zu sehen – zumindest nicht in Potsdam.