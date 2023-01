Vornamen-Hitliste in Potsdam Charlotte und Oskar waren 2022 am beliebtesten

Potsdamer Eltern widersetzen sich dem Bundestrend. Während in Deutschland laut einer Datenerhebung aus 423 Städten Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen für Neugeborene im Jahr 2022 gewesen sind, zählte das Potsdamer Standesamt als häufigste Namen für Neugeborene Charlotte und Oskar. Bei den Mädchen folgten auf den Plätzen zwei bis fünf die Namen Mia, Emma, Johanna und Leni, Bei den Namen für Jungen fanden sich die Namen Emil, Karl und Linus und erst auf Platz fünf der deutschlandweit beliebteste Jungenname Noah.

211 Geburten weniger gab es 2022 in Potsdam im Vergleich zum Vorjahr.

Daneben warfen die Standesbeamten auch einen Blick auf besondere Namenswünsche im vergangenen Jahr. „Alle von den Eltern vorgeschlagenen Namen sind dabei anerkannt worden, obwohl es auch außergewöhnliche Namen gab“, sagt die fürs Standesamt zuständige Beigeordnete Brigitte Meier (SPD). Seltene Namen bei Mädchen waren 2022 beispielsweise Adaja, Brynja, Diamanta, Fortune, Genevieve, Irsana, Kono, Lykka, Malotta, Olive, Skyla, Wida und Yumi. Bei Jungen waren es Arlo, Birkir, Codi, Dritan, Fjonn, Haldor, Jarne, Kubo, Liel, Ocke, Sico, Übbe und Zente.

Rückgang bei Geburten

Auffällig war im vergangenen Jahr ein signifikanter Rückgang bei Geburten in der Landeshauptstadt im Vergleich zum Jahr zuvor. „Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 2492 Babys in Potsdam geboren“, sagt Meier. Im Jahr 2021 gab es dagegen mit 2703 Geburten deutlich mehr Babys. Die Zahl der Neugeborenen im Jahr 2022 ähnelte der von vor zwei Jahren, berichtete Meier. Damals wurden 2472 Geburten in Potsdam durch das Standesamt beurkundet. Die Zahlen beinhalten dabei alle in Potsdam geborenen Kinder, nicht nur die, die dann auch in Potsdam leben.

Zur Startseite