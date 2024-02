Vorwurf Ausbeutung Protest vor Tür des Potsdamer Uni-Präsidenten

Klare Botschaft: „Professor Ungelenk bleibt!“, „Wir entscheiden, wer uns lehrt!“, „Ausbeutung“ und „Kulturwissenschaft ohne Ungelenk ist wie Pesto ohne Käse – eine Frechheit“ – das waren einige der rund ein Dutzend Plakate, die Studierende der Universität Potsdam am Donnerstag an die Tür des Uni-Präsidenten Oliver Günther klebten, zum Teil unter lautem Jubel. Fast hundert Studierende hatten sich dazu im Treppenhaus des Hauses 9 am Neuen Palais versammelt. Ziel war ein Gespräch mit Günther, doch dieser war vor Ort nicht anzutreffen.