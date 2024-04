Vorwürfe gegen die Pro Potsdam Hausgemeinschaft wehrt sich gegen Verkauf

Die Pläne der Pro Potsdam, einige ihrer Immobilien zu verkaufen, hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Kritik gesorgt. Nun haben sich die Bewohnerinnen und Bewohner eines der betroffenen Häuser zu Wort gemeldet und einen offenen Brief an die Potsdamer Stadtverordneten geschickt: „Das öffentlich gewordene Verkaufsvorhaben verunsichert uns sehr und stellt unser Vertrauen in die Stadtpolitik auf den Prüfstand“, heißt es dort.