Wachsende Universität Potsdam Gute Noten und Platzprobleme

Die Universität Potsdam hat angesichts ihres Wachstums mit enormen Platzproblemen zu kämpfen. Uni-Präsident Oliver Günther sagte am Mittwoch im Hauptausschuss, dass er zum Beispiel für den neuen Studiengang für das Berufsschullehramt nicht genügend Räume habe. Das sei ein „krasses Problem“, so Günther. Zur Lösung fehle dem Landesbetrieb für Liegenschaften die Kapazität für Neubauten, monierte Günther. Als Beispiel nannte er einen aktuellen Neubau für die Hochschule nahe des Neuen Palais – für den es schon 2014 einen Architektenwettbewerb gegeben habe. „Hochschulbau in Potsdam ist sehr schwer“, so Günther.

Die Uni Potsdam hat inzwischen mehr als 22.000 Studenten. Zugleich verbessert sich ihr Ruf. Günther sagte, gerade habe man sich im renommierten „Times Higher Education“ (THE)-Ranking verbessert. Man sei erstmals im oberen Viertel aller deutschen Hochschulen gelandet. Die Universität selber teilte mit: „Mit Platz 201–250 belegt sie eine hervorragende Position im Feld der 1799 gerankten Hochschulen aus 104 Ländern weltweit.“ Unter den deutschen Unis belegte man Platz 23.

