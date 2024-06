Wagenhalle am Potsdamer Hauptbahnhof Investor will Casino ermöglichen

In der früheren Wagenhalle neben dem Hauptbahnhof in der Friedrich-Engels-Straße in Potsdam könnte künftig eine Spielbank untergebracht werden. Informationen über eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans sind im jüngsten Amtsblatt veröffentlicht worden. Zum Verfahren gehört auch die Beteiligung der Öffentlichkeit, sie endete am 24. Mai. Derzeit werden die Stellungnahmen nach Rathausangaben ausgewertet. Ein Ergebnis gibt es noch nicht.

Aus dem Amtsblatt geht hervor, bei gleichbleibenden Planungszielen könne „die Planung dahingehend geändert werden, dass in den eingeschränkten Gewerbegebieten eine Spielbank zulässig ist“. Viel mehr teilt auch das Rathaus auf Anfrage nicht mit: Man wolle die Nutzungsmöglichkeiten erweitern. Möglichkeiten dürfte es auf insgesamt 12.500 Quadratmeter Geschossfläche, die der Bebauungsplan insgesamt erlaubt, reichlich geben.

Aktueller Eigentümer ist ein Tochterunternehmen der Bauwert-Aktiengesellschaft aus dem bayerischen Bad Kötzting. Diese ist nach eigenen Angaben „einer der führenden deutschen Projektentwickler und Anbieter von wertigen Miet- und Eigentumswohnungen und innovativen Büroprojekten mit Fokus auf Berlin und das Berliner Umland“.

Beim Investor sieht man die Spielbank-Nutzung anscheinend als einen Baustein, aber nicht als Priorität. „Der zukünftige Bebauungsplan lässt vielfältige Nutzungen zu. Aufgrund der aktuellen Marktsituation verfolgen wir verschiedene Hauptnutzungen im Neubau“, heißt es auf PNN-Anfrage. „Eine Büronutzung ist weiterhin insbesondere aufgrund der Lage eine der favorisierten Nutzungen.“ Zu Details zur Flächennutzung oder möglichen Anteilen könne derzeit keine Aussage getroffen werden.

Unklar ist auch, wer ein mögliches Casino betreiben könnte. „Es gibt laufende Gespräche darüber, inwieweit und unter welchen Voraussetzungen sich eine Zusammenarbeit realisieren ließe“, teilt Bauwert mit. Eine nötige Konzession, im Land Brandenburg Spielbanken zu betreiben, besitze ausschließlich die Brandenburgische Spielbanken GmbH & Co. KG.

Die bisher letzte Änderung des Bebauungsplans ist noch gar nicht lange her. Erst im Dezember 2023 hatten die Stadtverordneten einem städtebaulichen Vertrag und der Beteiligung der Öffentlichkeit zugestimmt. Letztere fand dann im Januar und Februar statt. Damals ging es darum, bisherige Pläne für ein Hotel zu ändern, weil der Grundstückseigentümer laut Bauverwaltung erklärt hatte, dass die Suche nach Hotelbetreibern zu schwierig war. Daher habe man die Nutzungsänderung zu Büros mit flankierendem Einzelhandel und untergeordnetem Gewerbe erbeten. Die historische Halle soll wie berichtet mit einem fünfstöckigen Neubau überbaut werden.