Wahl in Potsdam Es fehlen noch 350 Wahlhelfer

Für die Durchführung der Kommunal- und EU-Wahl am 9. Juni fehlen der Stadt Potsdam noch rund 350 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. „Vor allem am Stern suchen wir noch viele Vorsteher, stellvertretende Vorsteher und Schriftführer“, sagte Potsdams Wahlleiter Stefan Tolksdorf bei einem Pressetermin am Freitag.

Insgesamt haben sich bislang 1350 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer freiwillig gemeldet. Interessierte müssen mindestens 16 Jahre alt und wahlberechtigt sein. Anmelden kann man sich online unter potsdam.de/wahlhelfende oder telefonisch unter der Nummer 0331 2891239. Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten ein Erfrischungsgeld zwischen 50 und 60 Euro.

Die Stadt stellte am Freitag den neuen Standort des Potsdamer Briefwahlbüros vor: Dieses wird sich nicht wie sonst bei Wahlen im Potsdamer Rathaus befinden, sondern im Haus 1 auf dem Verwaltungscampus an der Hegelallee (Raum 405 in der vierten Etage). Grund sind die Bauarbeiten, die derzeit im Rathaus stattfinden.

Wer schon vor dem 9. Juni seine Kreuze bei den zur Auswahl stehenden Parteien und Kandidierenden machen möchte, kann dies ab dem 22. Mai hier tun: Wahlberechtigte können im Briefwahlbüro ihre Briefwahlunterlagen bekommen und mit nach Hause nehmen oder gleich direkt vor Ort wählen.

Die Bedeutung der Briefwahl sei in den letzten Jahren gewachsen, sagte Tolksdorf: „Wir rechnen damit, dass diesmal bis zu 35 Prozent der Potsdamerinnen und Potsdamer per Brief wählen werden.“ Insgesamt gibt es mehr als 140.000 Wahlberechtigte in Potsdam. Wichtig ist die Briefwahl unter anderem für Menschen mit Behinderungen, denn nur etwa 80 Prozent der Wahlbüros, die am 9. Juni in Potsdam öffnen werden, sind barrierefrei.

Das Briefwahlbüro ist bis zum 7. Juni immer Montag von 10 bis 18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Wahlberechtigte müssen ein gültiges Ausweisdokument und ihre Wahlbenachrichtigung mitbringen.