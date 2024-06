Wahlkampfanalyse Wie stehen die Chancen der Parteien bei der Potsdamer Kommunalwahl?

Zur Kommunalwahl am 9. Juni hat Potsdams Bevölkerung die Wahl: Mit welcher Mehrheit kann der angeschlagene Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) künftig regieren? Oder seine Nachfolgerin respektive ein anderer künftiger Rathauschef.

Dass über die Zeit nach Schubert schon nachgedacht werden muss, liegt an der Besonderheit dieses Wahlkampfs. Überlagert wurde er von Schuberts VIP-Ticket-Affäre. Die auf Korruption spezialisierte Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt in dieser Sache gegen den Oberbürgermeister. Eine Mehrheit der noch amtierenden Stadtverordnetenversammlung (SVV) will den Rathauschef daher und aufgrund allgemeiner Erfolglosigkeit abwählen.

Denn auch jenseits der VIP-Ticket-Affäre war die Zahl schlechter Nachrichten für Schubert in den vergangenen Wochen signifikant. Erst vor wenigen Tagen kippte das Potsdamer Verwaltungsgericht das von Schubert forcierte deutschlandweite Einreiseverbot für den österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner.

Schlechte Nachrichten in Serie

Vier weitere Beispiele: Erst vor wenigen Wochen untersagte das Landesumweltministerium nach jahrelanger Vorplanung den Bau von rund 1700 Wohnungen, die das Rathaus im dortigen Landschaftsschutzgebiet vorgesehen hatte. Dazu kam die Nachricht vom Karstadt-Aus in der Innenstadt, eine neue Analyse zu extrem steigenden Mieten in Potsdam und das von der Kommunalaufsicht verfügte Verbot für den von der Stadtspitze verhandelten Langzeit-Erbbaupachtvertrag für das Freiland-Jugendzentrum.

Die Frage ist, wem solche Nachrichten nun Wähler bescheren. Schaden dürften sie der eigentlich stolzen Potsdamer SPD, die seit mehr als 30 Jahren regelmäßig die wichtigen Vertreter der Stadtpolitik stellt. Diese ist durch die mögliche Abwahl von Schubert zerrissen wie nie. Ein Teil der Fraktion will dessen Abwahl unterstützen, andere Parteifreundinnen und Genossen stehen noch zu ihm. Auf Wahlplakaten der SPD war Schubert nicht zu sehen.

Ein Wahlplakat von Leon Troche in Bornim. Seine Partei wies ihn sogar an, dass SPD-Logo rechts unten zu übermalen. © Andreas Klaer/PNN

Schon vor einem Jahr hatte der erzwungene Wechsel an der Spitze der Stadtfraktion für enormes Konfliktpotential in der Partei gesorgt, eine Schlichtung kam nie zustande. Dass der SPD-Parteivorstand schlagzeilenträchtig darauf besteht, dass ein Schubert-Kritiker wie der Stadtverordnete Leon Troche seine selbst finanzierten Plakate abhängen muss, weil er nicht Spitzenkandidat seiner Partei ist, muss in so einer Lage niemanden verwundern. Ob der Wähler so viel nach außen sichtbaren Zwist goutiert?

Ohnehin: Wenn der Bundestrend durchschlägt, muss die SPD mit Verlusten rechnen. Doch nicht nur die: Bitter könnte der Wahlabend für die einst Potsdam dominierenden Linken enden. Diese haben schwere Krisen hinter sich, ihr einstiges Zugpferd Hans-Jürgen Scharfenberg jagt nun nach Stimmen für ein eng mit Sahra Wagenknechts BSW verwickeltes Bündnis. Ferner muss die Linke auf viele neue, bisher kaum öffentliche bekannte Gesichter setzen. Profitieren könnte davon auch die Fraktion Die Andere, die sich seit Jahren als Alternative für linke Wähler profiliert.

Zudem ist auch die Linke uneinig im Umgang mit Schubert. Während die Fraktion ihn mehrheitlich stützt, fand Landesvorsitzender Sebastian Walter klare Worte gegen den unter Korruptionsverdacht stehenden Stadtchefs.

Die Ergebnisse 2019 Gewonnen hat die Kommunalwahl 2019 die SPD – trotz Verlusten – mit 19,3 Prozent. Es folgten die Grünen mit damals überraschenden 18,8 Prozent, auf Platz drei kamen die Linken mit 18,1 Prozent, was bereits als herbe Niederlage galt. Die CDU holte sogar nur 12,4 Prozent der Stimmen. Dahinter blieben unter anderem die Wählergemeinschaft Die Andere mit 10,3 Prozent, die AfD mit 9,5 Prozent und die FDP mit 4,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,3 Prozent. Da bei der Kommunalwahl keine Fünf-Prozent-Hürde gilt, kamen selbst einzelne Stadtverordnete von zum Beispiel den Freien Wählern in das Stadtparlament. 2014 hatte die Linke die Kommunalwahl vor der SPD und der CDU für sich entschieden. Bei der gleichzeitig stattfindenden Europawahl 2019 hatten die Grünen in Potsdam mit 23,2 Prozent gewonnen, damals ein Plus von fast zehn Prozentpunkten. Die SPD folgt mit 17,8 Prozent vor den Linken mit 14,6 Prozent, beide verloren um die neun Prozentpunkte. Die CDU kam auf 12,5 Prozent, was auch vier Prozentpunkte weniger bedeutete. Ein Gewinner 2019 war die AfD mit 10,9 Prozent, knapp vier Prozentpunkte mehr. Nächststärkste Kraft bei der Europawahl war in Potsdam Satirepartei Die Partei mit 4,9 Prozent, gefolgt von der FDP mit 4,3 Prozent. 2014 hatte die SPD noch vor Linken und CDU die Wahl gewonnen, 2009 hatte die Linke sogar noch geführt.

Deutlich geeinter präsentierten sich zuletzt die Grünen, die ihre Anhängerschaft in Potsdam in den vergangenen Wahljahren erhöhen konnten. Die Frage wird auch sein, ob die Partei – sollte Schubert fallen – ihren Bildungs- und Kulturdezernenten Walid Hafezi als Kandidat ins Rennen sendet. Anders als Schubert, der viele Brücken in Richtung der CDU abreißen lassen hat, hätte der erst seit knapp einem Jahr tätige Grünen-Beigeordnete den Vorteil, sich als überparteilich agierender Kandidat präsentieren zu können.

Denn mit der CDU könnte zu rechnen sein. In Potsdam war die Union nie besonders stark, doch der Bundestrend könnte helfen – sowie auch die nach außen vermittelte Einigkeit der vergangenen Monate. Allerdings gilt Potsdam eben noch als linksorientierte Stadt, das Wählerklientel für bürgerliche Parteien als begrenzt – zumal auch die FDP mit mehr als 80 Kandidaten und großem Materialeinsatz für sich wirbt. Ferner gibt es mit dem Bündnis „Mitten in Potsdam“ eine Initiative, die ähnliche Wählerklientel ansprechen dürfte. An der Spitze: die langjährigen Stadtverordneten Wieland Niekisch und Götz Friederich.

In der Tat könnten viele Gesichter SVV erhalten bleiben. Unter den jeweils ersten beiden Spitzenkandidaten der Parteien und Wählerinitiativen sind mehr als 40 jetzt schon in der 56-köpfigen SVV. Offizielle Umfragen im Vorfeld der Wahl gibt es bisher keine.

Spannend für den Wahlabend ist daher auch das Abschneiden der AfD in Potsdam. Die Rechts-Außen-Partei hat wie schon 2019 nur wenige Menschen für eine Kandidatur gefunden. Im Stadtparlament fielen ihre Vertreter vielfach durch Abwesenheit auf, die Fraktion schrumpfte wegen großer Fluktuation und mangels Nachrückern von fünf auf drei Männer. Eine Zusammenarbeit mit der Partei schließen alle Fraktionen aus.

Kämmerer Burkhard Exner ist der offizielle Stellvertreter von Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD). © Ottmar Winter/ PNN

Für die neue Kommunalvertretung ist die Aufgabe nicht einfach. Seit Monaten warnt Kämmerer Burkhard Exner (SPD) davor, dass Potsdam in den kommenden Jahren dreistellige Millionenverluste drohen. Das Sparprogramm soll bis Dezember stehen. Zur Wahl am Sonntag steht aber auch, wie es zum Beispiel mit der als autoarm geplanten Innenstadt, bei der Wohnungskrise oder den Verkehrsproblemen für staugeplagte Autofahrer, dem übervollen öffentlichen Nahverkehr oder mit der ausbaubedürftigen Fahrradinfrastruktur weitergeht.

Und eben auch mit Schubert. Sollte die SPD signifikant verlieren, der Sündenbock stünde fest. Stand jetzt wäre die Abwahl am 26. Juni. Sollte Schubert dann doch um sein Amt kämpfen wollen, würden die Potsdamer voraussichtlich am 11. August erneut an die Wahlurne und mitten in den Sommerferien über die Zukunft ihres Stadtoberhaupts entscheiden.