Wahlkampfendspurt in Potsdam Protest gegen Wagenknecht-Auftritt angemeldet

Gegen den in Potsdam geplanten Wahlkampfauftritt von Sahra Wagenknecht und ihrer neuen Partei BSW regt sich Widerstand. Die proeuropäische Partei Volt hat für den Donnerstag (6. Juni) ab 16 Uhr eine Gegendemo in der Brandenburger Straße angemeldet, wie ihr Potsdamer Europawahlkandidat Benjamin Körner am Mittwoch mitteilte. Er wirft Wagenknecht „rückwärtsgewandte Einstellungen zu Europa“ vor: „Wir brauchen aber mehr europäischen Zusammenhalt – nur so können wir in Zukunft vorankommen.“

In ihrem EU-Programm findet sich beim BSW fundamentale Kritik an der bestehenden EU. „Die EU in ihrer aktuellen Verfassung schadet der europäischen Idee.“ Oder auch: „Die abgehobene Politik ferner, demokratisch kaum kontrollierter EU-Technokraten empfinden viele Menschen zurecht als Angriff auf die Demokratie und als Bedrohung für ihre Kultur und Identität.“

Wagenknecht wird morgen gegen 16 Uhr am Brandenburger Tor erwartet. Zur Kommunalwahl in Potsdam tritt ein ihr verbundenes Bündnis in Potsdam an, das der frühere Linken-Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg anführt. Andere Proteste gegen Auftritte von Parteien hat es im aktuellen Europa- und Kommunalwahlkampf in Potsdam nicht gegeben. Am Sonntag ist Wahltag.

Den Abschluss des Wahlkampfs bilden am Freitagnachmittag eine Veranstaltung der Linken am Brandenburger Tor, deren komplette Bundesspitze ab 15 Uhr in Potsdam sprechen wird. Auch die Potsdamer Grünen wollen in der Brandenburger Straße an dem Nachmittag werben, mit all ihren Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl.