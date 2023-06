Waldbrand in Potsdam Schwieriger Einsatz in den Ravensbergen

In den Potsdamer Ravensbergen haben am Sonntag rund 1000 Quadratmeter Waldboden gebrannt. Das teilte die Feuerwehr auf PNN-Nachfrage mit. Gegen 17.30 Uhr waren die Einsatzkräfte wegen einer Rauchentwicklung alarmiert worden. In dem schwer zugänglichen Gebiet hatte die Feuerwehr zunächst Schwierigkeiten, die Brandstelle ausfindig zu machen.

44 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die letzten Feuerwehrleute verließen den Brandort gegen 23.30 Uhr. Am frühen Montagmorgen rückten erneut Einsatzkräfte in die Ravensberge aus. An der Brandstelle waren einzelne Glutnester aufgeflammt. Wie die Polizeidirektion mitteilte, schließt die Feuerwehr ein Fremdverschulden aus.

Am Sonntag wurden die Rettungskräfte zudem zu einem vermeintlichen Waldbrand in der Nauener Vorstadt gerufen. Ein Bürger hatte eine Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber Entwarnung geben. In der Fritz-von-der-Lancken-Straße hatten Anwohner im Garten ein Feuer in einer Feuerschale gemacht.

Wie im übrigen Land Brandenburg ist die Waldbrandgefahr auch in der Landeshauptstadt aufgrund der Trockenheit aktuell groß. Am Montag galt im Gebiet Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg an der Havel die zweithöchste Gefahrenstufe 4. In der zweiten Wochenhälfte könnte sich die Lage vorübergehend etwas entspannen, ab Mittwoch werden in der Stadt Regenschauer erwartet. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes, Raimund Engel, endet die „Waldbrandsaison“ erst im September.