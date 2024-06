Waldorfschule Potsdam Neue Turnhalle ist fertig – auch für Vereinssport

Platz für Sport: Die neue Turnhalle der Potsdamer Waldorfschule in der Waldstadt ist fertig. Mit einem Sommerfest wird der Neubau in Holzhybridbauweise am Sonnabend eröffnet. Das zweistöckige Gebäude beinhaltet auch drei Fachräume und einen Saal für Theater und Veranstaltungen. Das teilte die Geschäftsführerin der Waldorfschule, Winnie Hartisch, auf Anfrage mit. Der neue Bau auf dem Schulgelände in der Erich-Weinert-Straße soll ab dem kommenden Schuljahr genutzt werden.