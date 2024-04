Walpurgisnacht und 1. Mai in Potsdam Tanzen, Familienfeste und Demonstrationen – ein Überblick

Die Walpurgisnacht am 30. April, der Tag der Arbeit am 1. Mai – Gründe zu feiern gibt es zum kommenden Monatswechsel genug. Wir haben eine Auswahl an Angeboten für Sie herausgesucht.

Tanz in den Mai

Eine Walpurgisnacht für die Familie, bei der auch über Feuer gesprungen werden kann, gibt es am 30. April von 16 bis 19 Uhr im Lindenpark. Selbstgemachte Schutzpüppchen und Blumenkränze, Musik, Verpflegung und eine Hexendisko ergänzen das Angebot. Karten kosten vor Ort sechs Euro.

Abtanzen ist in den Clubs angesagt. Im Waschhaus in der Schiffbauergasse 6 treten beim Promi-DJ-Battle Potsdamer Persönlichkeiten gegeneinander an. Das Publikum entscheidet nach vier bis fünf Stücken, wer die beste Stimmung macht. Angekündigt sind Florentine Joop, Illustratorin, Autorin und Tochter des Modemachers Wolfgang Joop, Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) sowie Box-Legende Axel Schulz, der mit dem Inhaber der Zahnarztpraxis KU64 alias „Dr. Z“ auflegt. Start ist um 21 Uhr, Tickets gibt es ab 13,20 Euro.

Auch im Café Matschke Am Neuen Garten wird ab 19 Uhr in den Mai getanzt, im Parkdeck by Clärchen in der Großbeerenstraße 123-135 ab 21 Uhr oder im Lindenpark ab 22 Uhr. In der Kulturscheune Marquardt beginnt der Einlass um 18 Uhr.

Der Spaß mit dem Politischen wird beim „Rhythm Against Racism“-Festival verbunden. Hier soll ab 17 Uhr im Neuen Lustgarten „braunen Redenschwingern, homophoben und rassistischen Hetzern klare Kante“ mit Musik gezeigt werden. Mit Indie-Swing aus Wien geht es im Nikolaisaal in den Mai. Ab 20.30 Uhr wird im Foyer mit „Marina & The Kats“ zum Tanzabend eingeladen. Es gibt noch Stehplätze um zwölf Euro.

Weiterfeiern am 1. Mai

Wer am 1. Mai noch Kraft hat, geht von 15 bis 17.30 Uhr in den Buga-Park zur Saisoneröffnung des Volksparks mit Fanfarenzug und Programm. Das Stadtteilnetzwerk Potsdam-West feiert nach einer fünfjährigen Pause wieder sein „Kiez-Erwachen“ auf der Westkurve. Um 10 Uhr geht es mit Fußball los, den ganzen Tag gibt es Programm, ab 20 Uhr Livemusik.

Der Fanfarenzug Potsdam ist bei der Saisoneröffnung des Volksparks am 1. Mai mit dabei. © Andreas Klaer

Und natürlich: Die Gewerkschaft Verdi startet ihre traditionell 1.-Mai-Kundgebung um 11 Uhr am Magnus-Zeller-Platz, über das Rathaus Babelsberg geht es dann zum Familienfest am Neuen Lustgarten.

Abends wird aus dem 1. Mai heraus getanzt: Die Bar „Rankelmut“ lädt zum einjährigen Geburtstag ab 16 Uhr in die Sellostraße, dort spielen unter anderem die Potsdamer Band „Hasenscheisse“ und Reggae-Band „Irie Member“. Das Potsdamer Bier „Kessel & Kelle“ wird frisch gezapft.