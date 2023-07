Wasserknappheit in Potsdam Ein Poolverbot kann die Stadt schon jetzt verhängen

Zuletzt gab es ergiebige Niederschläge, doch die wochenlange Trockenheit von Anfang Mai bis in den Juni hinein ist noch in Erinnerung. Sollte durch solche sich mit dem Klimawandel häufenden Dürrephasen ein Wassermangel in Potsdam entstehen, dann könnte auch Potsdams Stadtspitze für die Besitzer von privaten Pools ein Befüllungsverbot verhängen, wie das die Gemeinde Panketal (Barnim) schon praktiziert hat. Das sei „grundsätzlich denkbar“, sagte ein Sprecher der Potsdamer Stadtwerke jetzt auf PNN-Anfrage. Dabei verwies er auf die Wasserversorgungssatzung der Stadt Potsdam.