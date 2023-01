Wechsel am Hasso-Plattner-Institut Digital-Health-Experte Böttinger scheidet aus

Der Leiter des HPI Digital-Health-Centers, Professor Erwin Böttinger, wird zum Ende des laufenden Semesters aus dem Hasso-Plattner-Institut (HPI) ausscheiden und auch als Ko-Direktor des Hasso Plattner Institutes for Digital Health at Mount Sinai (HPIMS) in New York zurücktreten. Böttinger verlasse das HPI zum 31. März auf eigenen Wunsch, um sich im Ausland neuen Aufgaben zu widmen, teilte das Institut mit.

Seit 2017 hat der Mediziner den Bereich Digital Health am HPI aufgebaut. Unter seiner Leitung wurde der erste interdisziplinäre und englischsprachige Masterstudiengang „Digital Health“, der Studierende der Informatik und der Medizin zusammenbringt, eingeführt. 2019 wurde auf seine Initiative hin das von der Hasso-Plattner-Foundation ermöglichte HPIMS in New York gegründet, das Forschenden und Studierenden des HPI neue und außergewöhnliche Forschungsmöglichkeiten eröffnet. Vor seinem Wechsel nach Potsdam leitete Böttinger das Berliner Institut für Gesundheitsforschung.

HPI-Geschäftsführer Christoph Meinel würdigte die Leistung Böttingers. Dieser habe viel für das HPI und den Standort Deutschland erreicht. „Als engagierter Fürsprecher der Nutzung digitaler Technologien in der Medizin und Gesundheitsforschung hat er wesentliche Impulse gesetzt und neue Hoffnungen geweckt, hier auch in Deutschland voranzukommen“, so Meinel. Es sei schade, dass Böttinger das HPI verlässt.

