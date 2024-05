Wechsel an der Spitze des Bergmann-Klinikums Bisheriger Chef sieht Potsdamer Krankenhaus auf Kurs

Noch ist er nicht offiziell im Amt, aber bereits beratend im Bergmann-Klinikum an Bord: Tomislav Gmajnic, der am 1. Juli den Posten des Sprechers der Geschäftsführung des kommunalen Krankenhauses mit 1100 Betten übernehmen wird. Sein Vorgänger Hans-Ulrich Schmidt wurde kürzlich auf einer internen, vom Rathaus ausgerichteten Veranstaltung mit mehr als 100 Gästen verabschiedet.

Schmidt hatte im Oktober 2023 angekündigt, sich aus privaten Gründen vom Posten an der Spitze des zweitgrößten Krankenhauses des Landes zurückzuziehen. Er bleibt aber Chef der Klinikstandorte Bad Belzig und Forst (Lausitz). Schmidt zog bei seinem Abschied eine positive Bilanz seiner vierjährigen Amtszeit.

„Wirtschaftliche Gesundung“

Das Bergmann-Klinikum mit seinen rund 4800 Mitarbeitenden an mehreren Standorten befinde sich auf gutem Weg. Im Geschäftsjahr 2023 habe das Krankenhaus über 5000 Patienten mehr stationär behandelt als 2022. Auch die Zahl der Patienten in den fachärztlichen Ambulanzen wachse deutlich. Beide Trends setzten sich im ersten Quartal dieses Jahres fort, so Schmidt. Laut Klinikum werden pro Jahr rund 35.000 Menschen im Bergmann stationär behandelt sowie 48.000 in der Notaufnahme. Das Krankenhaus ist ein Maximalversorger mit 38 Kliniken und Fachbereichen, der rund 500.000 Menschen in Potsdam und Umgebung medizinisch versorgen soll.

5000 Patienten mehr als 2022 konnten 2023 stationär behandelt werden

Im Jahr 2022 war das Bergmann-Klinikum in finanzielle Schwierigkeiten geraten, Banken hatten zwischenzeitlich sogar die Auszahlung eines großen Kredits gestoppt. Die Stadt Potsdam musste als Gesellschafter mit einem 58-Millionen-Euro-Rettungsschirm bis 2025 einspringen. Das Klinikum, das jährlich 350 Millionen Euro Umsatz macht, legte einen Fünf-Jahres-Plan zur Konsolidierung auf. Hier befindet sich das Bergmann laut Schmidt auf Kurs. Das Patientenwachstum sei eine Grundlage zur „operativen wirtschaftlichen Gesundung“, das Klinikum liege im Korridor der Sanierungspläne von 2023.

Das Bergmann-Klinikum in Potsdam. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Hintergrund der finanziellen Schieflage waren erhöhte Kosten: Die Stadtverordneten hatten die Rückkehr zum Tarif beschlossen, zudem stiegen die Energiekosten massiv. Im Vergleich zu 2019 zahle das Haus nun 54 Millionen Euro mehr Lohnkosten pro Jahr. Wegen Corona und des Mangels an Pflegepersonal konnten weniger Betten belegt werden.

Neubau größte Zukunftsfrage

Schmidt hatte die Bergmann-Geschäftsführung Ende April 2020 übernommen. Damals befand sich das Klinikum in seiner wohl bislang größten Krise, nachdem in dem Krankenhaus nach einem Corona-Ausbruch im Frühjahr 47 Menschen gestorben waren. Eine Expertenkommission sowie eine Taskforce des Robert-Koch-Instituts hatten Fehler und Versäumnisse im Umgang mit Corona benannt. Die damalige Geschäftsführung war von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) abgesetzt worden. Die Stadtverordneten beschlossen eine Neuausrichtung.

Neben der Konsolidierung und der Krankenhausreform ist ein dringend benötigter Neubau das wichtigste Zukunftsthema für das Bergmann. Eine Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Jetzt muss geklärt werden, wie die Kosten gestemmt werden können und wo gebaut wird. Dazu hat der Oberbürgermeister auch einen Bürgerdialog angekündigt.