Wechsel in der Sternkirche Martin Rothe wird als Pfarrer in Potsdam begrüßt

Martin Rothe wird am Sonntag, 2. Juni, als neuer Gemeindepfarrer mit einem feierlichen Gottesdienst in der Potsdamer Sternkirche begrüßt. Der „Quereinsteiger“ in das evangelische Pfarramt arbeitete zuvor bundesweit als freier Journalist und koordinierte im Anschluss den Aufbau des interreligiösen Netzwerkes „Forum der Religionen“. Er ist 1980 geboren und in Dresden aufgewachsen.

Sein Dienst in der Stern-Kirchengemeinde, zu der 1379 Menschen zählen, begann am 1. Mai, vorerst ist er zwei Jahre „Pfarrer im Entsendungsdienst“, also auf Probe. Der bisherige Gemeindepfarrer Andreas Markert ist im Herbst 2023 in den Ruhestand gegangen.