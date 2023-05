Wechsel zur weiterführenden Schule Wer noch keine Post hat, hat den Schulplatz wohl sicher

In Potsdam sind bekanntermaßen gerade die Plätze an den Gymnasien knapp. Deswegen galt das Ü7-Verfahren für den Wechsel von Grund- zu weiterführende Schulen in diesem Jahr für viele Eltern und ihre Kinder als besonders nervenaufreibend. Nun gibt es aber für hunderte Betroffene eine gute Nachricht: Wer bis jetzt noch keinen Brief aus dem Schulamt mit einer Absage erhalten hat, dürfte sicher den Platz an der Erst- oder Zweitwunschschule haben. So schätzt Tina Lange die Lage ein, die Vorsitzende des Bildungsausschusses der Stadtverordneten. Die eigentlichen Bescheide gehen laut Ministerium am 9. Juni den Eltern zu.