Weg zur autoärmeren Innenstadt Potsdamer Mittelstraße soll Fußgängerzone werden

Die Potsdamer Mittelstraße soll zwischen der Benkert- und Friedrich-Ebert-Straße zur Fußgängerzone werden. Über diesen Schritt hin zu einer autoärmeren Innenstadt hat die Potsdamer Stadtverwaltung nun in einem Sonderamtsblatt informiert. Demnach können in den kommenden drei Monaten zum Beispiel Anlieger noch schriftlich „Bedenken und Gegendarstellungen“ geltend machen – und zwar im Verkehrsamt der Stadt.

So könnte die Mittelstraße einmal aussehen. © Foto/ Stadt Potsdam

Dabei nennt das Rathaus auch Details. So soll die Mittelstraße „die gleiche Aufenthaltsqualität erhalten, wie die bereits als Fußgängerzone genutzte Brandenburger Straße“. Lieferverkehr wäre demnach nur 19 bis 11 Uhr möglich, Fahrräder dürften nur von 20 bis 10 Uhr fahren. Die Anwohnerparkplätze würden in die umliegenden Straßen Am Bassin und Gutenbergstraße verlagert, weitere Besucherparkplätze entfallen hingegen ersatzlos. Hier verweist das Rathaus auf die Parkhäuser im Zentrum.

Das Konzept für die autoärmere Innenstadt hatte die rot-grün-rote Rathauskooperation im vergangenen Jahr durchgesetzt. Allerdings hatte sich zuletzt unter anderem im Holländischen Viertel neue Kritik daran geregt, nachdem auch Parkplätze in der Kurfürstenstraße zugunsten eines Radwegs gestrichen worden waren. Handwerker kritisieren, dass sie vor Ort nicht mehr parken könnten. Auch weitere Straßen in der Innenstadt sollen in den kommenden Jahren Schritt für Schritt umgewidmet werden. So sollen mit Blick auf Autos „jegliche Durchgangs- und Schleichverkehre“ aus dem Innenstadtbereich ausgeschlossen werden.