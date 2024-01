Wegen akuter Personalnot Potsdams Jugendamt soll schnell neue Mitarbeiter bekommen

Die unter akuter Personalnot leidende Kinderschutzabteilung im Jugendamt soll schnell neue Mitarbeiter erhalten. Das kündigte der zuständige Dezernent Walid Hafezi (Grüne) am Donnerstagabend im Jugendhilfeausschuss an. Man wolle in der gesamten Verwaltung nach Stellen suchen, für die es aktuell keine konkrete Verwendung gebe, die man ins Jugendamt „umlenken“ wolle. Es gehe um bis zu zwölf neue Stellen, die noch dieses Jahr geschaffen werden sollen. „Wir wollen eine deutliche Entlastung bei den Fallzahlen.“