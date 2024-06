Wegen Bedrohung verurteilt Potsdamer AfD-Politiker legt Berufung ein

Der Potsdamer AfD-Vizekreischef und Kommunalwahlspitzenkandidat Tim Krause ist wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nach Hinweisen an die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) hat ein Sprecher des Potsdamer Amtsgerichts das Urteil vom 27. Mai am Donnerstag bestätigt.

Es gehe um eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 50 Euro. Wegen der von Krause eingelegten Berufung sei das Urteil noch nicht rechtskräftig, hieß es. In nächster Instanz muss das Landgericht entscheiden. Weitere Details des Falls nannte der Sprecher nicht.

Krause bestritt am Freitag auf PNN-Anfrage „jede Form von Bedrohung oder Nötigung“. Bei dem Vorfall gehe es um einen Wortwechsel von unter einer Minute mit einer – aus Krauses Sicht – Potsdamer Linksextremistin.

Neben der Berufung habe er auch eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Richterin am Amtsgericht eingelegt, diese habe keinen Zweifel an ihrer Verachtung für die AfD verlassen. Krause: „Dieses Urteil ist unhaltbar und nichts anderes als politisch motivierte Rechtsbeugung, die Erinnerungen an die DDR-Justiz erweckt.“ Die Landespartei wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als Verdachtsfall Rechtsextremismus geführt.

Mitte 2023 war Krause bereits am Amtsgericht zu einer 2700-Euro-Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Er hatte dazu erklärt, dass er aus verschiedenen persönlichen Gründen es nicht geschafft habe, die nötige Steuererklärung fristgerecht einzureichen.

Krause, früherer AfD-Oberbürgermeisterkandidat in Potsdam, ist Spitzenkandidat im Kommunalwahlkreis Waldstadt-Schlaatz und zugleich Kandidat seiner Partei für den Innenstadt-Wahlkreis zur Landtagswahl im September. Laut seinen Angaben ist er als Unternehmer selbständig tätig, in den Bereichen Medien und Beratung.

Krause hatte zuletzt einen Job als Pressesprecher der AfD-Fraktion im Landtag aufgegeben, laut einer Nachricht der Fraktion vom 22. Mai „auch zu unserem Bedauern“ und „auf eigenen Wunsch“. Zu den Gründen oder zu Spekulationen zu dem Abgang wollte man sich nicht äußern.