Wegen drohendem Verfall Grüne und SPD wollen Eintrittsfreiheit für Volkspark kippen

Die Debatte um die Eintrittsfreiheit für den Volkspark im Bornstedter Feld spitzt sich zu. In einem gemeinsamen Antrag für die Stadtverordnetenversammlung im September fordern Grüne und SPD nun, dass der im März überraschend zustande gekommene Beschluss zum kostenfreien Eintritt aufgehoben wird. Kostenlos sollen künftig aber Studierende, Azubis und jene Menschen den Park besuchen können, die Sozialleistungen beziehen. Kinder sind ohnehin schon frei. „Gleichzeitig sollen die Pflegestandards im Volkspark weiterhin gewährleistet werden“, heißt es in der Vorlage weiter.

Damit geht der kommunalpolitische Streit in die nächste Runde. Erst Ende Mai hatte sich der Finanzausschuss der Stadtverordneten anhand einer Vorlage des Rathauses dafür entschieden, die Eintrittsfreiheit bis 2025 zu verschieben – und zugleich ein wie auch immer geartetes Konzept zu erstellen, wie sich trotz der fehlenden Einnahmen die Parkqualität erhalten lässt.

Hohe Verluste befürchtet

Diese Untersuchung wollen Grüne und SPD mit einem klaren Beschluss nun nicht mehr abwarten. Ihren Vorstoß begründen sie mit dem Umstand, dass am Tag des Votums „wesentliche Konsequenzen nicht ausreichend bekannt“ gewesen seien: etwa die entstehenden Einnahmeverluste von bis zu 180.000 Euro und der zusätzliche Verlust steuerlicher Vorteile in Höhe von 420.000 Euro jährlich. „Ein Ausgleich von Verlusten in dieser Höhe ist aus dem städtischen Haushalt nicht möglich“, heißt es unter Verweis auf die schlechte Finanzlage des Rathauses.

Die Eintrittsdebatte Seit Jahren wird über die Eintrittspflicht für den kommunalen Volkspark gestritten - auch vor dem Hintergrund, dass die Welterbeparks der Schlösserstiftung frei zugänglich sind, weil die Stadt dafür bisher jährlich eine Million Euro zahlt. Derzeit geht es um bis zu 1,50 Euro pro Person. Über die Jahre hinweg hatten die Stadtverordneten diese Preise mehrfach geändert. Angesichts der Folgen des Klimawandels und des zunehmenden Vandalismus hatten sich die Bewirtschaftungskosten für den Park in den vergangenen Jahren erhöht - ohne Einnahmen oder zusätzliche Mittel der Stadt wäre das also noch schlechter zu kompensieren. (HK)

Die Folge wäre aus Sicht von Grünen und SPD ein erhebliches Pflegedefizit, das sich auf die ökologische Qualität, Biodiversität sowie die Freizeiteinrichtungen in dem Areal auswirken würde. „Angesichts der gesamtstädtischen Bedeutung des Volksparks, der beabsichtigten gemeinsamen Weiterentwicklung mit der Biosphäre und der steigenden Beliebtheit der Anlage ist das nicht zu verantworten.“ Der Beschluss war auf Antrag der Fraktion Die Andere zustande gekommen - und zwar mit Stimmen der Linken, der CDU-Abspaltung „Mitten in Potsdam“ und auch einzelnen Grünen. Ferner hatten sich viele Stadtverordnete enthalten.

Vor den Folgen für das Erscheinungsbild und die Serviceleistungen in dem Park hatten auch der kommunale Betreiber und das Grünflächenamt schon gewarnt, auch einige Anwohner hatten sich bereits entsetzt geäußert. Auf PNN-Anfrage nannte Parkchef Olaf Jöllenbeck zuletzt zum Beispiel Gesamtkosten von 99.000 Euro pro Jahr für die Bewachungs- und Kontrollleistungen eines Dienstleisters für den Park. In dem Zuge würde auch die Eintrittspflicht kontrolliert, aber auch die Parkzugänge jeden Tag auf- und wieder zugeschlossen oder bei Verstößen gegen die Parkordnung eingeschritten. Dabei seien rund 7000 Euro durch „Nachlösetickets“ eingenommen worden.

Unter anderem hatte die Stadtverwaltung auch gewarnt, dass ohne kostspielige Instandsetzungsmaßnahmen kurz- und mittelfristig Freizeitanlagen in dem vor mehr als 20 Jahren eröffneten Park geschlossen werden müssten. „Als erneuerungsbedürftig gilt vor allem die Skateranlage im Zentrum des Volksparks“, sagte Jöllenbeck. Aktuell werde die Anlage bei Bedarf notdürftig repariert. Mit fehlenden Einnahmen wären künftig auch Maßnahmen zum Erhalt von Wegen, Spielgeräten, Bänken und Zäunen kaum mehr möglich, machte Jöllenbeck deutlich. Auch die Rasenspielfelder im Park würden unter den Einsparungen leiden, hieß es weiter. Die Fraktion Die Andere hatte hingegen infrage gestellt, ob der hohe Pflegestandard im Park überhaupt nötig sei - oder ob auch ein einfacher Stadtpark reichen würde.