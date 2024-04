Wegen schlechter Haushaltslage Erweiterung des Potsdamer Bildungsforums fraglich

Die geplante Erweiterung des Bildungsforums steht auf der Kippe. Um das Vorhaben zu retten, will das Rathaus sich um Bundesfördermittel für „Nationale Projekte des Städtebaus“ bewerben. Das haben die Stadtverordneten am Mittwochabend im Hauptausschuss beschlossen. Man wolle sondieren, ob mit diesen Hilfen „eine Erweiterung des Bildungsforums derzeit weiter in Betracht gezogen werden kann“, hieß es in der Beschlussvorlage.