Wegen Sturmschäden Potsdamer Tramnetz wird am Mittwoch geteilt

Für die Beseitigung von Sturmschäden im Bereich Bisamkiez am Schlaatz wird der Straßenbahnverkehr auf den Linien 92 und 96 am Mittwoch unterbrochen. Wie der Verkehrsbetrieb am Dienstag mitteilte, wird in der Zeit von 11 bis 12 Uhr ein getrenntes Nord- und Südnetz eingerichtet.

Aus dem Norden kommend fahren beide Tramlinien dann bis zum Bahnhof Rehbrücke. Aus dem Süden kommend ist bereits am Johannes-Kepler-Platz im Stadtteil Am Stern Schluss. Zwischen den Haltestellen Waldstraße/Horstweg und Johannes-Kepler-Platz wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Haltestellen Bisamkiez und Turmstraße werden von den Bussen jedoch nicht bedient. Sie fahren über die Heinrich-Mann-Allee, An der Alten Zauche, Horstweg, Nuthestraße, Neuendorfer Straße und Galileistraße. Es sei mit verlängerten Reisezeiten und Anschlussverlusten zu rechnen, warnt der Verkehrsbetrieb. Als Alternative verweist er auch auf die regulären Buslinien 601 und 690.

Wie berichtet hatte der Verkehrsbetrieb bei dem Sturm am Freitag wegen zweier umgestürzter Bäume unweit des Bisamkiezes den Tramverkehr über Stunden unterbrechen müssen.

