Wegen Vermüllung Potsdamer Ordnungsamt geht erneut gegen Lagerstätte von Obdachlosen vor

Das Ordnungsamt ist am Dienstag auch gegen eine weitere Lagerstätte von Obdachlosen vorgegangen. Das bestätigte eine Stadtsprecherin den PNN auf Anfrage. Betroffen war eine als Schlafplatz dienende Doppelhaltestelle an der Charlottenstraße in Höhe des Bassinplatzes. Schon seit sechs Wochen seien Mitarbeiter mehrfach täglich vor Ort gewesen, um der Vermüllung entgegenzuwirken. Dabei seien auch Hilfsangebote gemacht worden: „Eine Person nahm dieses Angebot an und hat mittlerweile einen zugewiesenen Wohnraum.“ Doch insgesamt seien die Bemühungen für mehr Sauberkeit erfolglos geblieben. So habe man nun das Areal beräumt, sagte die Sprecherin.

Hinweise auf den Platz hatte es bereits den Sommer über im Beschwerdeportal Maerker gegeben. So monierten Anwohner im Sommer, dass sich vor Ort und auch auf umliegenden Bänken inzwischen Müllberge befinden würden. Auf dem nahen Parkplatz vor der Kirche St. Peter und Paul parken täglich Touristenbusse. Das Ordnungsamt teilte den Anwohnern mit, die genannten Wartehäuschen hätten eigentlich längst abgebaut sein sollen - allerdings hätten sich dabei Verzögerungen ergeben. Die Obdachlosen würden täglich kontrolliert, hieß es schon im Sommer.

Mehr zu Obdachlosigkeit in Potsdam Wegen Ungezieferbefalls Lagerstelle eines Obdachlosen in Bornim geräumt

Am Dienstag hatte das Ordnungsamt bereits die Lagerstätte eines Obdachlosen an der Potsdamer Straße in Bornim räumen lassen. Grund: Eine durch Lebensmittelreste und Fäkalien ausgelöste Rattenplage vor Ort, die ein Schädlingsbekämpfer zuvor nicht in den Griff bekommen hatte. Allerdings hatte der Obdachlose vor Ort danach ein neues Zelt, einen Schlafsack und eine Iso-Matte erhalten. Der Mann hatte weitere Hilfsangebote der Stadt stets abgelehnt - und Sozialbehörden können Menschen nicht zwangsweise in Obdachlosenheime einweisen.